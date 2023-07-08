Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом НАТО

Эрдоган считает, что Украина может стать членом НАТО. Фото: REUTERS

Украина имеет право стать членом НАТО. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые прошли в Стамбуле в пятницу 7 июля.

«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским. Слова турецкого лидера цитирует телеканал A-Haber.

Сообщается, что Эрдоган беседовал с Зеленским более 2,5 часов. Встреча проходила в формате один на один.

Также Эрдоган заявил об искреннем стремлении Турции к урегулированию украинского конфликта.

«Наше искреннее желание - чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия», - сказал турецкий лидер.

В то же время Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не одобряет вступление Швеции в НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июля, посетит Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тем временем Зеленскому в расписании предстоящего саммита НАТО отвели всего два часа.

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