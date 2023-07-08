Российские войска поразили район сосредоточения украинских националистов из «Кракена»

Российские войска уничтожили сосредоточение резервов украинского националистического формирования "Кракен". Фото: Александр КОЦ

Российские войска сорвали прорыв штурмовиков ВСУ в районе Майорска на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра южной группировки войск Вадима Астафьева.

Сообщается, что речь идет о резервах националистического формирования «Кракен», район сосредоточения которых поразила Южная группировка войск РФ.

«Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска», - сказал Астафьев, добавив, что скопление живой силы противника было поражено экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области «Градами». Один из снарядов попал в местный рынок, начался пожар.

Напомним, два беспилотных летательных аппарата уничтожены при приближении к Воронежу в пятницу 7 июля. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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