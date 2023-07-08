Российская артиллерия уничтожила скопление боевиков и технику в районе Угледара

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям украинских боевиков в районе Угледара. Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям украинских боевиков в районе Угледара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олега Чехова.

По словам Чехова, гаубичная артиллерия уничтожила две БМП в районе Нескучного и минометных расчет в районе Золотой Нивы, а на запорожском направлении российские мотострелки пресекли наступление украинской пехоты в районе Работино и Лобкового.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Акация» и буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Новоивановки, самоходная артиллерийская установка в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь», - сказал Чехов, добавив, что штурмовая авиация нанесла огневое поражение по скоплениям боевиков в районе Жеребянки.

Тем временем российские войска сорвали прорыв штурмовиков ВСУ в районе Майорска на донецком направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области «Градами». Один из снарядов попал в местный рынок, начался пожар.

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