Евродепутат Уоллес: от переданных Киеву кассетных бомб пострадают прежде всего украинцы

Евродепутат заявил, что от кассетных боеприпасов сильнее всего пострадают мирные жители Украины. Фото: REUTERS

После получения Киевом большого количества кассетных боеприпасов сильнее всего пострадают мирные жители Украины. Такой прогноз сделал евродепутат Мик Уоллес, призвав ООН «остановить это безумие».

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», - написал политик в Twitter.

Тем временем передача американцами кассетных боеприпасов Украине вызвала неоднозначную реакцию на Западе. Германия, Австрия, ООН и 38 международных правозащитных организаций выступили против такой поддержки Киева. Все прекрасно понимают, что это оружие неизбирательного типа, которое поражает площади и все, что на них находится.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к вопросу поставок кассетных бомб для украинской армии и отдать предпочтение снарядам с наименьшим коэффициентом неразорвавшихся суббоеприпасов.

Что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит Россия, читайте здесь на KP.RU.