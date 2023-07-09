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НовостиПолитика9 июля 2023 3:50

Резников: Украина получит противоминные корабли из Нидерландов

Глава украинского МО анонсировал получение Киевом противоминных кораблей
Мария ПАВЛОВА
Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев получит противоминные корабли.

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев получит противоминные корабли.

Фото: REUTERS

Украина в скором времени получит несколько противоминных кораблей, которые предоставят ей Нидерланды. Об этом в субботу 8 июля заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. По словам Резникова, еще два противоминных корабля, предназначенных для Киева, находятся в Великобритании.

«Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов», - сказал Резников в эфире украинского телеканала «Рада».

Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В поставке есть кассетные боеприпасы, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом оружия Украине не повлияют на исход спецоперации.

Тем временем вскрылось, куда Украина девает НАТОвское оружие. НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за контрабанды.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.