Резников: Украина получит противоминные корабли из Нидерландов

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев получит противоминные корабли. Фото: REUTERS

Украина в скором времени получит несколько противоминных кораблей, которые предоставят ей Нидерланды. Об этом в субботу 8 июля заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. По словам Резникова, еще два противоминных корабля, предназначенных для Киева, находятся в Великобритании.

«Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов», - сказал Резников в эфире украинского телеканала «Рада».

Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. В поставке есть кассетные боеприпасы, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Западом оружия Украине не повлияют на исход спецоперации.

Тем временем вскрылось, куда Украина девает НАТОвское оружие. НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за контрабанды.

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