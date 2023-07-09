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НовостиПолитика9 июля 2023 12:08

Российские войска за сутки отразили несколько атак ВСУ в Запорожской области

Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлении составили свыше 210 военнослужащих
Сергей ЧИКОВ
Российские войска за сутки отразили несколько атак ВСУ в Запорожской области

Российские войска за сутки отразили несколько атак ВСУ в Запорожской области

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили несколько атак ВСУ в Запорожской области.

“На Южно-Донецком и Запорожском направлениях активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Отмечается, что суммарные потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлении за сутки составили свыше 210 военнослужащих и наемников, четыре танка, пять бронемашин и несколько артиллерийских установок, в том числе американская САУ М109 “Paladin”.

Напомним, по данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за первый месяц наступления Киев лишь на запорожском направлении потерял более 20 тысяч бойцов ВСУ.

Тем временем издание Wall Street Journal сообщило, что украинские подразделения несут большие потери и не могут прорвать российскую линию обороны из-за нехватки танков и другой бронетехники.

Журналист Дуг Бандоу считает, что американским властям уже пора задуматься об интересах собственного народа, поскольку конфликт на Украине уже проигран и его надо быстрее закончить, пока не стало слишком поздно.