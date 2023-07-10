Как убрать опасные наслоения на сосудах: кардиолог посоветовал избегать трех продуктов

Доктор назвал три опасных для здоровья продукта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам медиков, сегодня немало людей не выполняет достаточное количество физической активности, что приводит к недостаточному расходу энергии.

Такая ситуация повышает вероятность образования липидных отложений на стенках сосудов, что в свою очередь может привести к закупорке просвета сосуда и возникновению сердечного приступа или инсульта. В результате, человек может оказаться в больнице уже с диагнозом инфаркта или инсульта.

Ситуация усугубляется, если при таком образе жизни в рационе человека присутствует избыток сахара, соли и жирной пищи.

В интервью порталу здоровое-питание.рф профессор, кардиолог Нана Погосова рассказала, что если потреблять растительное масло неумеренно, это может привести к ожирению, так как оно очень калорийное. Она также отметила, что любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное, и многие не знают об этом.

Специалист отметил, что в зоне риска находятся взрослые люди, которые ведут "менее активный образ жизни".

Поможет соблюдение жесткой антихолестериновой диеты может привести к снижению уровня холестерина примерно на 6-7 процентов. Однако, если у человека уже есть серьезное заболевание, то для очищения сосудов необходимо использовать специальные препараты, которые может назначить только врач.

Профессор подчеркнула, что что касается здоровых людей, то для них универсальным методом является увеличение физической активности.

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