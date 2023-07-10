Компания Danone переименует бренд "Активиа" на "АктиБио" для российского рынка

Торговая марка "Активиа" сменит название в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская компания по производству молочной продукции Danone объявила о переименовании своего международного бренда "Активия" на "АктиБио" специально для российского рынка.

Изменения коснутся только названия бренда и дизайн упаковки, а сама продукция останется прежней, сообщили в пресс-службе Danone.

Продукция французской компании будет производиться по прежним стандартам качества и безопасности, технологии и рецептуре, а также сохранит все вкусовые характеристики, которые были раньше, говорится в заявлении.

В Danone объяснили, что локализация бренда позволит им возобновить инвестиции в развитие и поддержку современной молочной отрасли, что положительно скажется на всех категориях молочных продуктов в России.

Ранее в апреле Danone заявила о желании отказаться от использования своих торговых марок в России. Во Франции, в свою очередь, раскритиковали желание отечественной компании уйти с российского рынка.