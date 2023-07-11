Польский генерал Скшипчак: ложные обещания НАТО Украине о членстве станут ударом для Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что военный блок НАТО не оправдает надежд президента Владимира Зеленского о принятии Украины в альянс, чем нанесет Киеву серьезный урон.

“Я теряю веру в НАТО, потому что, раз она охлаждает пыл союзников, это означает, что началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями вымощена дорога в ад”, — заявил военный в интервью Do Rzeczy.

Скшипчак считает, что текущая ситуация станет шоком для Зеленского, поскольку ВСУ не только не получат ожидаемой поддержки от союзников, но и наоборот – окажутся в еще более невыгодном положении. При этом на саммите альянса в Вильнюсе, по его мнению, не будут приняты никакие важные решения, а после него США могут даже усадить Зеленского за стол переговоров с Москвой.

Напомним, Владимир Зеленский еще до приезда на саммит НАТО раскритиковал позицию альянса о перспективе вступления Украины в альянс, хотя сам признавал невозможность этого до завершения боевых действий на территории страны.

Тем временем бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине раскрыл истинное положение НАТО, которые оказались “сборищем перепуганных наций”, долгое время державшихся на нежизнеспособной идеологии.