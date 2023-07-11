WSJ: на Западе обеспокоены контрнаступлением России в случае неудачи Киева этим летом Фото: Александр КОЦ

Издание Wall Street Journal заявило, что западные чиновники обеспокоены возможным контрнаступлением российских войск в случае провала украинского наступления этим летом.

“Многие западные чиновники все больше обеспокоены тем, что Россия может вновь перехватить инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина этим летом не продемонстрирует значительных успехов”, — пишут авторы статьи.

По данным издания, союзники Киева из стран НАТО начинают осознавать, что медлительность в передаче украинской армии современного вооружения стала стратегической ошибкой Запада.

Напомним, ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также признавал, что российская армия выстроила прочную линию обороны и отлично предугадывает действия украинских подразделений, из-за чего ВС России могут в любой момент начать успешное контрнаступление.

Также недавно подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия уже потеряла инициативу на Купянском направлении и перешла к обороне.

Журналист Дуг Бандоу уже призвал власти США задуматься об интересах собственного народа и прекратить проигранный конфликт, поскольку украинская армия уже не способна вернуть утраченные территории.