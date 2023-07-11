Захарова: НАТО не стремится к конфликту с Россией, потому что уже участвует в нем

Захарова дала четкий ответ НАТО на коммюнике по итогам первого дня саммита в Литве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление НАТО о том, что Североатлантический альянс якобы не представляет собой угрозы для России.

"Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем", - написала Захарова в своем Telegram-канале в ответ на коммюнике альянса об отсутствии стремлений к конфликту с российской стороной.

В коммюнике НАТО, принятом по итогам первого дня саммита в Вильнюсе 11 июля, также сказано о желании и дальше поддерживать открытый канал с Москвой для избежания противоречий и эскалации.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг публично признал, что его альянс занимался подготовкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) начиная с 2014 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что украинский конфликт давно бы закончился без вмешательства союзников Киева.