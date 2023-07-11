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НовостиПолитика11 июля 2023 16:13

"Когда членство не стоит": Захарова высмеяла позицию НАТО по Украине

Захарова высмеяла позицию НАТО по членству Украины в альянсе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Марию Захарову рассмешили слова НАТО о членстве Украины в альянсе

Марию Захарову рассмешили слова НАТО о членстве Украины в альянсе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова высмеяла позицию НАТО по вопросу членства Украины в альянсе.

Захарова в своем Telegram-канале привела цитату генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что если Украина не одержит победу в конфликте, то вопрос о приглашении Киева в альянс вообще не будет стоять на повестке дня.

"Фейл-саммит, когда членство не стоит", - написала официальный представитель российского МИД.

Напомним, 11 июля в Литве стартовал саммит НАТО. По итогам первого дня Столтенберг заявил, что Украина сможет получить приглашение в альянс только в случае единогласной поддержки всех стран-членов военного блока, а также если Киев выполнит ряд поставленных перед ним требований. При этом конкретные сроки названы не были.

Несмотря на украинский вопрос, в НАТО заявили, что не стремятся к конфликту с Россией. Захарова подтвердила это, объяснив это тем, что альянс уже вступил в него.