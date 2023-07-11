Столтенберг: Украину не примут в НАТО в случае победы России

Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не будут поднимать в случае поражения Киева Фото: REUTERS

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс потеряет актуальность, если украинская армия не сможет одержать победу над Россией на поле боя.

“Сейчас самая важная задача - обеспечить победу Украины, если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять”, — отметил Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

Напомним, Столтенберг и ранее говорил, что вопрос вступления Украины в альянс не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте, поскольку в данном случае Украина якобы в принципе не сможет существовать как суверенное государство.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже устроил истерику из-за такой позиции альянса по данному вопросу, поскольку, по его мнению, “абсурдно” обсуждать лишь вопрос приглашения Украины в альянс.

При этом в Белом доме отмечали, что украинская армия на данный момент не соответствует стандартам НАТО, а Вашингтон не намерен упрощать для Украины процедуру вступления в альянс.