СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и иных священных книг

СПЧ ООН принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН) принял резолюцию, которая осуждает акции с сожжением священных книг.

Как отмечается в документе, СПЧ «осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана», призывая также привлечь к ответственности виновных в таких «актах религиозной ненависти».

«За» проголосовали представители 28 стран, а против высказались 12 стран и семь воздержались. Россия тоже выразила осуждение акций с сожжением священных книг, но голосовать не смогла, поскольку не является членом совета.

СПЧ также призывал страны мира пересмотреть национальные законы и правоприменительные рамки для выявления пробелов, способных помешать преследованию за призывы к ненависти на почве религии или действия, «подстрекающие к дискриминации, вражде и насилию».

Напомним, 37-летний беженец из Ирака Салван Момика, сжегший Коран в Стокгольме, заявил о желании повторить акцию, а также сжечь и флаг своей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение священной книги неуместным, но законным. Евросоюз осудил произошедшие, отметив, что такая акция является оскорбительным актом, однако заявил, что выступает за свободу выражения мнений.