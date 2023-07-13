Лавров: Россия расценит передачу Киеву истребителей F-16 как ядерную угрозу Запада

Лавров назвал возможную передачу Украине F-16 ядерной угрозой со стороны Запада. Фото: REUTERS

Факт передачи американских истребителей F-16 Киеву будет рассматриваться Москвой как ядерная угроза со стороны Запада. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию «Лента.ру».

Лавров указал на то, что Соединенные Штаты и НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией.

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», - заявил Лавров.

Ранее бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур допустил, что при отправке Киеву самолеты F-16, иностранный обслуживающий персонал этих истребителей будет мишенью для российских войск.

Тем временем в Минобороны Нидерландов заявили, что обучение ВСУ управлению F-16 займет до восьми месяцев. Оно должно начаться в августе 2023 года, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения наступления, отметив, что вопрос об этих поставках не будет решен в краткосрочной перспективе.