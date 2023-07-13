В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области в ночь на четверг, 13 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным карты, сирены воздушной тревоги в Киеве прозвучали в 0.14 по московскому времени.

Также тревога объявлена в шести областях Украины. Речь идет о Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях. Сообщается, что на подконтрольных киевским властям территориях Запорожской и Херсонской областей также объявлена воздушная тревога.

Накануне поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны украинских войск. На двух улицах было зарегистрировано шесть прилетов. Об этом сообщил курский губернатор Старовойт.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили за сутки четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в зоне военной спецоперации на Украине.

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