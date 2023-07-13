Военная спецоперация на Украине 13 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

На Краснолиманском направлении российские военные пресекли деятельность диверсантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 июля 2023 года.

Российские бойцы захватили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее видео опубликовало в сети Минобороны РФ.

Вооруженные силы России отразили около пяти атак украинских войск, пытавшихся вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения украинских войск на Купянском направлении, чтобы усилить диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские войска во время наступления на Угледарском направлении понесли серьезные потери и были отброшены на свои исходные позиции. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны украинских войск. На двух улицах было зарегистрировано шесть прилетов. Об этом сообщил курский губернатор Старовойт.

Минобороны России сообщило о том, что 12 июля на Краснолиманском направлении российские военные пресекли деятельность диверсантов.

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили за сутки четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в зоне военной спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских войск с топливом в Одесской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Министерство обороны РФ в среду, 12 июля, заявило, что за прошедшие сутки группировка Вооруженных сил (ВС) России «Юг» на Донецком направлении отразила 30 атак украинских войск.

Истребитель Су-34 российской группировки «Запад» нанес удар по пункту временной дислокации, а также ремонтной базе 28-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был расположен на Купянском направлении.