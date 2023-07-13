Умерла актриса Лариса Маршалова

Актриса играла во многих сериалах. Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 45 лет скончалась Лариса Маршалова, белорусская актриса театра, кино и телевидения. Об этом сообщили в минском Театре-студии киноактера, где она работала с 2001 года, по информации "Sputnik Беларусь".

В театре сообщили: "Да, к сожалению, это правда, Лариса Маршалова умерла", без уточнения причин смерти. Они также добавили: "Мы не знаем ничего, все стало известно сегодня утром".

Сотрудник театра сообщил, что предварительная дата прощания и похорон назначена на 14 июля.

Лариса Маршалова родилась 22 августа 1978 года. Актриса, которая дебютировала в кино в 2000 году, успела сыграть в 114 проектах, включая белорусские, российские и совместные фильмы. Среди них "Каменская", "Мужчины не плачут", главная роль Иры в "Воскресенье в женской бане", "Детективное агентство "Иван да Марья", "Журов", "Псевдоним "Албанец", "Подъем с глубины".

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