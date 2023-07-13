Лавров: во всех действиях секретариата НАТО проявляется мания величия Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во всех действиях военного блока НАТО проявляется мания величия руководства стран альянса, поэтому их политика бесперспективна.

“<...> мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счету. Это видно всем”, — сказал Лавров при общении с журналистами.

Он отметил, что подобная политика лишний раз доказывает актуальность задачи выстраиваемой Россией вместе с многими партнерами задачи противодействия современным формам колониализма.

Лавров подчеркнул, что страны Запада открыто заявляют о недопустимости сближения России и Китая, и такая позиция даже закреплена в соответствующих доктринах, называющих союз Москвы и Пекина глобальным вызовом.

“То есть нам вообще отношения даже, по их желанию, иметь, вроде как, не положено”, — отметил глава МИД.

Лавров и ранее отмечал, что в процессе перехода к многополярному миру нет никаких перспектив и компромиссов, способных это затормозить.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что текущий мировой порядок нельзя назвать справедливым, поэтому одной из главных задач нашей страны является защита права людей на самостоятельное определение вектора развития, и Россия способна вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма.