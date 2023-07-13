Рогов: ВСУ несут рекордные потери в безуспешных атаках на Васильевском направлении Фото: Александр КОЦ

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что украинские войска несут рекордные потери в ходе безуспешных атак на васильевском направлении.

“Украинские войска несут рекордные потери на васильевском направлении в Запорожской области. За последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки. Атаки были лобовыми, так называемыми "мясными штурмами", хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами”, — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.

По его словам, еще до подхода к укрепрайонам ВС РФ противник был накрыт огнем артиллерии и минометов, потеряв до трех взводов личного состава, после чего оставшиеся подразделения массово оказались продолжать наступление и бежали с поля боя, продолжая нести большие потери.

Рогов ранее отмечал, что из-за огромных потерь в ходе боев на запорожском направлении больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены и киевский режим не в силах скрывать это.

По данным Минобороны России, с начала активных наступательных действий до 11 июля ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц военной техники, не добивших успехов ни на одном из направлений.

Президент России Владимир Путин отмечал, что союзники Киева могут продолжить полное обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами, однако мобилизационный ресурс Украины не бесконечен.