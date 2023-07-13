Минобороны РФ: ВСУ продолжили безуспешные атаки на трех направлениях Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска успешно отразили все попытки украинской армии прорвать линию обороны ВС РФ на трех направлениях.

“В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях”, — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

В результате безуспешных атак ВСУ потеряли на Донецком направлении до 480 боевиков и наемников и до 90 военнослужащих на Красно-Лиманском направлении. Всего за сутки подразделения ВС России нанесли удары по 96 пунктам сосредоточения живой силы и техники противника. Также в ночь на 13 июля высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Напомним, по данным Минобороны России, с начала обещанного наступления по состоянию на 11 июля украинская армия потеряла более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц военной техники, не добивших успехов ни на одном из направлений.

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов отмечал, что командование ВСУ продолжает тактику “мясных штурмов” в Запорожской области, из-за чего украинская армия за одну безуспешную атаку теряет до трех взводов личного состава.