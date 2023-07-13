Пентагон: кассетные боеприпасы уже на Украине Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву, сообщив, что они уже на Украине. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.

— Наши кассетные боеприпасы уже там, — заявил Симс в ходе общения с журналистами.

Напомним, что Белый дом рассказал о передаче Украине кассетных бомб седьмого июля 2023 года. При этом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил против использования этого вида вооружения. Также он напомнил о конвенции, которая была принята еще 15 лет назад. Она запрещает не только использование кассетных боеприпасов, но и их производство и даже хранение.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали решение Соединенных Штатов о передаче кассетных боеприпасов Украине частью антироссийского курса, который подразумевает затягивание конфликта.