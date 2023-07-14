Замглавы Минцифры Паршин отправлен под домашний арест

Суд отправил замминистра Паршина под домашний арест. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Подозреваемый по коррупционному делу заместитель главы Минцифры Максим Паршин отправлен под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы в четверг 13 июля.

Сообщается, что следственные органы ходатайствовали о помещении Паршина в следственный изолятор.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что под домашним арестом чиновник пробудет до 12 сентября 2023 года.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя главы Минцифры РФ Максима Паршина по подозрению в коррупционном преступлении.

Позднее появилась информация, что замминистра Минцифры России задержан за взятку в 3,5 млн рублей.

После этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что арест заместителя министра цифрового развития Максима Паршина никак не повлияет на работу ведомства.