В украинском Кривом Роге прогремели взрывы. Фото: REUTERS

Несколько взрывов зафиксированы в ночь на пятницу 14 июля в Кривом Роге. Речь идет о Днепропетровской области Украины. О взрывах сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Вилкул.

Украинское издание «Зеркало Недели» также сообщило о серии взрывов в Кривом Роге, призвав жителей города соблюдать осторожность, а также не выкладывать в сеть фото и видео с места взрывов.

Тем временем данные интерактивной карты оповещения о воздушных тревогах министерства цифровой информации Украины свидетельствуют о том, что в пяти регионах страны объявлена воздушная тревога. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Также, согласно карте, воздушная тревога объявлена на подконтрольных киевским властям территориях ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что женщина получила ранение при обстреле ВСУ села Троицкое под Курском. В населенном пункте зафиксировано пять прилетов.

Тем временем министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска успешно отразили все попытки украинской армии прорвать линию обороны ВС РФ на трех направлениях.

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