Российские войска пресекли деятельность диверсантов ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2023 года.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки киевским режимом ракетного удара по Запорожской АЭС.

Боец группировки «Юг» Вооруженных сил России в одиночку остановил атаку малой группы ВСУ на российские позиции на Донецком направлении, несмотря на полученную контузию.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска несут рекордные потери в ходе безуспешных атак на васильевском направлении.

Боец «Леший» заявил, что ВСУ применяют кассетные боеприпасы с начала спецоперации. В последнее время украинская армия применяет такое оружие все чаще, отметил военный.

Российские войска пресекли деятельность диверсантов ВСУ в ДНР. Украинская сторона потеряла за сутки на Донецком направлении до 480 человек.

Министерство обороны России сообщило, что российские войска за прошедшие сутки нанесли точный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ.

Женщина получила ранение при обстреле ВСУ села Троицкое под Курском. В населенном пункте зафиксировано пять прилетов.

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска успешно отразили все попытки украинской армии прорвать линию обороны ВС РФ на трех направлениях.

Российские войска отразили 16 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.