Рогов: ВСУ проводят перегруппировку на Запорожском фронте

Рогов рассказал о перегруппировке украинских войск на Запорожском направлении после серии неудачных попыток наступления. Фото: REUTERS

ВСУ проводят перегруппировку на запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По словам Рогова, украинские военные начали перегруппировку после того, как несколько попыток наступления ВСУ на этом направлении провалились.

«Украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы - с целью накопить силы для новых атак», - заявил Рогов.

Ранее министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска успешно отразили все попытки украинской армии прорвать линию обороны ВС РФ на трех направлениях.

Тем временем российские войска отразили 16 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.