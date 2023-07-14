Российские военные сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой и взяли пленных

Российская артиллерия уничтожила пытавшихся наступать украинских штурмовиков. Фото: Александр КОЦ

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщает в пятницу 14 июля РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

Сообщается, что попытку наступления осуществляла группировка ВСУ из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины.

Вооружённые силы России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взято в плен двое военных, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

«Огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», - сказал Астафьев, добавив, что основная часть украинских военных была уничтожена, двое захвачены в плен.

Ранее руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ проводят перегруппировку на запорожском направлении.

Тем временем российские войска отразили 16 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

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