Пасечник рассказал об успехах бойцов "Ахмата" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чеченский спецназ "Ахмат" нанес существенные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. Об этом сообщил глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По словам Пасечника, решительные действия "Ахмата" под Артемовском позволили также взять в плен 13 неонацистов и захватить пять единиц техники, среди которых два танца, два автомобиля и одна боевая бронемашина.

Напомним, о передислокации спецназа "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова на Артемовское направление сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 9 июля 2023 года.

11 июля бойцы "Ахмата" взяли в плен пять украинских боевиков в районе Клещеевки. Всего в июле ВСУ предприняли свыше 20 безуспешных попыток атаковать ЛНР, в результате чего понесли потери в живой силе.