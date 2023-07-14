Захарова: помощь Киеву от Запада не приближает дипломатическое решение конфликта

Захарова: военная помощь Запада Киеву не приблизит дипломатическое решение конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет позицию коллективного Запада, считающего военное финансирование украинской армии способствующим ускорению дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

“Мы категорически не приемлем логику западников, заключающуюся в том, что военная помощь Украине призвана приблизить политико-дипломатическое урегулирование”, — приводит официальный сайт МИД России слова дипломата.

Захарова отметила, что Запад на самом деле заинтересован в продолжении активной фазы конфликта и извлекает из этого выгоду, преследуя главную цель США и их союзников: нанести России стратегическое поражение и сохранить влияние на международной арене. По словам дипломата, политика союзников Киева показывает готовность Запада продолжать конфликт до последнего украинца.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что огромные потери Вооруженных сил Украины в ходе обещанного наступления показывают готовность западных партнеров Зеленского держать конфликт в активной фазе до последнего украинца, однако, как подчеркнул Путин, мобилизационный ресурс Украины не бесконечен.

Тем временем с начала обещанного наступления уже к 11 июля украинская армия уже потеряла более 26 тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц военной техники, так и не достигнув никаких успехов на поле боя.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что западные союзники Киева являются прямыми участниками конфликта, который давно бы закончился без их вмешательства.