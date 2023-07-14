Кличко заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины Фото: EAST NEWS

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины и отдать всю свою энергию и опыт для развития страны.

“Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все”, — сказал Кличко в интервью украинскому изданию “Левый берег”.

При этом политик сразу уточнил, что в данный момент рано говорить о возможных президентских выборах, поскольку они возможны лишь после окончания боевых действий на территории страны. При этом перспективу переизбрания на пост главы Киева он назвал “большой глупостью”.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что выборы главы государства не состоятся до прекращения боевых действий на территории страны.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что после окончания боевых действий Зеленского в лучшем случае ждет изгнание, поскольку он нарушил все свои предвыборные обещания.

Тем временем украинский политолог Олег Соскин обвиняет Владимира Зеленского в узурпации власти и незаконном ее удержании. По мнению эксперта, введенное в стране военное положение незаконно и является попыткой Зеленского отложить выборы президента, тем самым позволив ему бессрочно оставаться у власти.

При этом немецкое издание Die Zeit еще летом 2022 года предупреждало, что на фоне спецоперации России Зеленский может узурпировать власть в стране.