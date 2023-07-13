Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 июля 2023 16:40

Угроза вступления Украины в НАТО и горящие западные танки: Владимир Путин сделал важные заявления

Владимир Путин прокомментировал итоги саммита НАТО
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Владимирович заверил, что поставка западного оружия не способна переломить ситуацию на поле боя

Владимир Владимирович заверил, что поставка западного оружия не способна переломить ситуацию на поле боя

Фото: REUTERS

Владимир Путин коротко рассказал, что думает о прошедшем саммите НАТО и поставках западного оружия Украине.

- Членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России. Одна из причин СВО – угроза вступления Украины в НАТО. Я не уверен, что это повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым, - заявил президент.

- Что касается поставок вооружений – мы видим, сколько надежд возлагалось на поставки ракет достаточно большой дальности. Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит. То же касается танков иностранного производства, БМП. Только с 4 июля уничтожено 311 танков, из них треть – западного производства, в том числе «Леопарды». Украинские военные отказываются садиться в эти танки, потому что они - приоритетная цель для наших ребят. Это малоприятное обстоятельство. А горят они так же, как остальные, даже лучше! – добавил он.

Владимир Владимирович заверил, что поставка западного оружия не способна переломить ситуацию на поле боя. Наоборот, конфликт продолжится дальше.

- По поводу безопасности – любая страна имеет право обеспечивать безопасность так, как считает наиболее правильным. Есть только одно ограничение: безопасность одной страны не должна создавать угрозы другой стране. Поэтому исходим из понимания, что этот принцип будет учитываться. А Украина, конечно, имеет право обеспечивать свою безопасность, - сказал глава страны.

Путин заметил, что в стамбульских соглашениях «подробно излагался вопрос безопасности Украины».

- Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы. Но в целом этот документ был приемлемым, - заявил президент. - Сейчас НАТО и «Семерка» сделали заявления.. Мы не против обсуждения, но при обязательном условии обеспечения безопасности России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем закончился саммит НАТО: Украину пустили в расход, заткнули Зеленского и оскорбили Китай

12 июля 2023 года завершился саммит НАТО в Вильнюсе. Подводим его главные итоги (подробнее)

Раскол в НАТО и давние страхи Запада: названы главные выводы и "обратная сторона" саммита в Вильнюсе

Политолог Данилов: саммит НАТО показал, что многие страны Европы не влияют на решения (подробнее)

Политика: В ВЕРХАХ