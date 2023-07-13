Угроза вступления Украины в НАТО и горящие западные танки: Владимир Путин сделал важные заявления

Владимир Владимирович заверил, что поставка западного оружия не способна переломить ситуацию на поле боя Фото: REUTERS

Владимир Путин коротко рассказал, что думает о прошедшем саммите НАТО и поставках западного оружия Украине.

- Членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России. Одна из причин СВО – угроза вступления Украины в НАТО. Я не уверен, что это повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым, - заявил президент.

- Что касается поставок вооружений – мы видим, сколько надежд возлагалось на поставки ракет достаточно большой дальности. Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит. То же касается танков иностранного производства, БМП. Только с 4 июля уничтожено 311 танков, из них треть – западного производства, в том числе «Леопарды». Украинские военные отказываются садиться в эти танки, потому что они - приоритетная цель для наших ребят. Это малоприятное обстоятельство. А горят они так же, как остальные, даже лучше! – добавил он.

Владимир Владимирович заверил, что поставка западного оружия не способна переломить ситуацию на поле боя. Наоборот, конфликт продолжится дальше.

- По поводу безопасности – любая страна имеет право обеспечивать безопасность так, как считает наиболее правильным. Есть только одно ограничение: безопасность одной страны не должна создавать угрозы другой стране. Поэтому исходим из понимания, что этот принцип будет учитываться. А Украина, конечно, имеет право обеспечивать свою безопасность, - сказал глава страны.

Путин заметил, что в стамбульских соглашениях «подробно излагался вопрос безопасности Украины».

- Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы. Но в целом этот документ был приемлемым, - заявил президент. - Сейчас НАТО и «Семерка» сделали заявления.. Мы не против обсуждения, но при обязательном условии обеспечения безопасности России.

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