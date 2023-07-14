Секретарь СНБО Данилов пообещал показать результаты наступления ВСУ в августе-сентябре Фото: REUTERS

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия покажет результаты обещанного наступления ближе к сентябрю 2023 года.

“Нельзя есть неспелый фрукт. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь”, — сказал Данилов в интервью британскому изданию Guardian.

Напомним, по данным Минобороны России с начала обещанного наступления ВСУ уже к 11 июля потеряли более 26 тысяч военнослужащих и около трех тысяч единиц военной техники, так и не достигнув никаких успехов на поле боя.

Огромные потери в личном составе ВСУ уже не скрывают и украинские издания – “Страна.ua” ранее приводила рассказы солдат Вооруженных сил Украины, которые называют свою военную технику “гробами на колесах”, потому что она даже не успевает доезжать до линии соприкосновения из-за качественной работы российских военных.

В свою очередь украинский политолог Олег Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит наступления несмотря на колоссальные потери и готов даже угробить армию, что в конечном итоге и приведет к полному разгрому вооруженных сил в стране.

Президент России Владимир Путин отмечал, что союзники Зеленского могут и дальше снабжать украинскую армию техникой и боеприпасами, однако мобилизационный ресурс Украины не бесконечен.