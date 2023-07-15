“Расходный материал”: в Херсонской области рассказали об отношении Киева к ВСУ

Сальдо: командование ВСУ относится к своим солдатам как к расходному материалу Фото: REUTERS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим относится к военнослужащим ВСУ как к расходному материалу.

“Суворовский принцип "сам погибай, а товарища выручай" остаётся незыблемым в российской армии. В отличие от наших противников, где к личному составу относятся, как к безликому расходному материалу”, — отметил Сальдо в своем телеграм-канале.

Ранее глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов также отмечал, что ВСУ несут рекордные потери в ходе безуспешных атак в Запорожской области и могут лишь за одну попытку штурма потерять до трех взводов личного состава.

Тем временем сами украинские солдаты называют свою военную технику “передвижными гробами”, поскольку ВС России уничтожают ее задолго до подступа к линиям обороны российских войск.

В свою очередь экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина близка к коллапсу, а итоги прошедшего саммита военного блока НАТО в Вильнюсе показали, что союзники Зеленского относятся к ВСУ как к “мясу для мясорубки”, что станет “спусковым крючком” распада Украины.