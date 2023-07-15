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НовостиПолитика15 июля 2023 14:43

МИД России отреагировал на попытку покушения украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

МИД РФ: попытка покушения на Симоньян показывает террористическую сущность Киева
Дарья ЧИПУРНАЯ
Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала попытку покушения украинских спецслужб на главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и на журналистку Ксению Собчак. Заявление Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

"Речь идет об очередной попытке террористического нападения на российских гражданских лиц, организованной киевским режимом, который тщательно опекается западными кураторами", - говорится в заявлении Захаровой.

Захарова также сообщила, что причиной попытки покушения украинской группировки стала профессиональная деятельность Симоньян и Собчак. Симоньян, в свою очередь, на регулярной основе получает угрозы со стороны спецслужб Украины.

"Все происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского, ответственного за целую серию терактов", - заявила дипломат.

Напомним, 15 июля ФСБ сообщило о предотвращении попытки покушения на Собчак и Симоньян со стороны неонацистской группировки. Симоньян отреагировала на это фразой "Работаем, братья!", а Собчак поблагодарила российские спецслужбы за проделанную работу.