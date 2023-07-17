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НовостиПолитика17 июля 2023 7:01

В Верховной раде предложили наградить причастных к атаке на Крымский мост

Уничтожение пролета моста – огромный успех Украины, заявил парламентарий
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Гончаренко предложил представить к государственным наградам причастных к атаке на Крымский мост

Гончаренко предложил представить к государственным наградам причастных к атаке на Крымский мост

Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко предложил представить к государственным наградам причастных к атаке на Крымский мост в понедельник, 17 июля.

«Уничтожение пролета моста – это огромный успех Украины. Все причастные к этому должны быть представлены к высшим государственным наградам», – написал он в Telegram.

Напомним, в понедельник, 17 июля, стало известно о происшествии на Крымском мосту в районе 145 опоры. Из-за ЧП временно остановлено движение.

В результате ЧП стало известно о гибели двух человек и об одной пострадавшей. Пострадала несовершеннолетняя девочка, а ехавшие с ней в одной машине родители скончались. На данный момент ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что атака на Крымский мост была совершена Украиной при участии Соединенных Штатов и Великобритании.

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