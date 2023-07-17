СК России возбудил уголовное дело о теракте на Крымском мосту Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. По данным следствия, украинские спецслужбы в ночь с 16 на 17 июля совершили теракт в результате которого погибли два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Также в результате теракта была повреждена одна из секций на Крымском мосту.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, а следствие устанавливает лиц, причастных к исполнению и организации данного преступления. В организации подозреваются лица из украинских спецслужб.

Напомним, что в результате теракта на Крымском мосту погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести. Украинские СМИ публиковали информацию о том, что к теракту причастна СБУ и ВМС Украины.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за каждый удар по гражданской инфраструктуре последует незамедлительное возмездие.