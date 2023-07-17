Минздрав держит на контроле медпомощь пострадавшей при теракте на Крымском мосту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Российской Федерации контролирует оказание медпомощи девочке, которая пострадала при теракте на Крымском мосту. Об этом рассказал ТАСС со слов помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

— Помощь ей оказывается в полном объеме, состояние средней степени тяжести. Проводится ее медицинская эвакуация в ведущее детское медицинское учреждение Краснодарского края, — заявил Кузнецов.

Он также рассказал, что после того, как ее доставят в Краснодар, медучреждение организует телемедицинскую консультацию со специалистами из Российской детской клинической больницы Министерства здравоохранения России.

Напомним, что при теракте погибли родители девочки, а сама она получила ранения средней степени тяжести. Для ее транспортировки в медучреждение привлекли санитарную авиацию. Сначала ее доставили до больницы в Темрюке, но как только это станет возможно, ее переведут в детскую краевую больницу в Краснодаре.