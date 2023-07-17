Захарова: Россия официально уведомила Турцию и ООН об остановке зерновой сделки

Захарова: Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль официально уведомил Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки.

“Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями”, — сообщила Захарова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а сама сделка остановлена.

МИД России предупреждал стороны черноморской инициативы, что для дальнейшего продления сделки необходимо выполнение всех условий российской стороны в рамках принятого меморандума Россия-ООН, в том числе подключение “Россельхозбанка” к платежной системе SWIFT и восстановление работы аммиакопровода “Тольятти-Одесса.

В свою очередь Песков отмечал, что ООН не справляется с обязанностями и не может заставить страны Запада выполнять необходимые для продления сделки условия.