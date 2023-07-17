Глава РСЗ Злочевский: приостановка участия в зерновой сделке - правильное решение

В РЗС назвали приостановку участия в зерновой сделке правильным решением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский зерновой союз (РЗС) положительно оценивает решение РФ приостановить действия соглашения черноморской инициативы начиная с 18 июля. Об этом заявил глава ведомства Аркадий Злочевский в беседе с РИА Новости.

По словам Злочевского, зерновую сделку изначально не нужно было заключать. Но и выход из сделки не несет для России никакого негатива.

"Наоборот, только прекращаем почву под ущербом, который в ходе реализации этой сделки России пришлось нести на своих плечах", - сказал глава РЗС.

Злочевский также добавил, что цены на зерно вернутся к "справедливым уровням" не сразу, но постепенно.

Ранее 17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что зерновая черноморская инициатива остановлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что сделка "ушла в историю".