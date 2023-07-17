МИД РФ заявил об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море

МИД России заявил о прекращении зерновой сделки и отзыве гарантий безопасности судоходства Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявил, что Кремль отзывает гарантии судоходства, обозначенные в рамках Черноморской инициативы.

"Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле", — следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте МИД РФ.

Также в министерстве отметили, что Россия возвращает северо-западному району Черного моря статус временно опасного, поскольку киевский режим использовал гуманитарный коридор, обозначенный в зерновой сделке, для проведения террористических актов против российских гражданских и военных объектов.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки из-за невыполнения условий российской стороны в рамках принятого меморандума Россия-ООН.

Представитель Кремля подчеркивал, что Москва видит “искреннее” стремление ООН к выполнению взятых на себя обязательств, однако представители организации не справляются с ними и не могут заставить страны Запада выполнять условия сделки.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из зерновой сделки.

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