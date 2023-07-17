Хуснуллин: движение машин по Крымскому мосту могут открыть через несколько часов

Хуснуллин: решение о запуске автомобильного движения на Крымском мосту может быть принято через несколько часов Фото: REUTERS

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту может быть принято через несколько часов.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно на одном из направлений автомобильной части моста. НАК призвал туристов и жителей полуострова воздержаться от поездок по мосту и выбирать альтернативные маршруты, проходящие по сухопутному коридору в новых регионах России.

Также Хуснуллин отмечал, что специалисты сейчас определяют степень повреждений моста, ближе к вечеру 17 июля появится ясность относительно сроков его восстановления. По предварительным данным, опоры моста не пострадали.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал ответить на этот теракт силой, поскольку террористический киевский режим не понимает язык дипломатии.

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