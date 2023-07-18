Суд в Москве арестовал у Блиновской более 100 млн рублей на 50 счетах Фото: Иван МАКЕЕВ

Суд в Москве в рамках уголовного дела о неуплате налогов Еленой Блиновской, а также ее супругом арестовал ее коллекционные золотые монеты и порядка 100 миллионов на 50 банковских счетах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Как передает агентство, у Блиновской арестованы денежные средства на 50 счетах в разных счетах, а также 46 173 358 рублей, 292 650 долларов, 123 юаня и пять дзао.

«Кроме того, по делу блогера арестованы монеты номиналом 10 рублей - 7 штук, монеты Георгий Победоносец - 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах - 12 штук, монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль», - передает собеседник издания.

Напомним, ранее следователь сообщил, что по делу Елены Блиновской уже арестованы 35 иностранных счетов, а также обвиняемая возместила 30 миллионов рублей и собирается продолжить возвращать средства.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате вместе с супругом 918 млн рублей налогов, а также отмывании денег. Мужу блогера предъявили обвинение в пособничестве.