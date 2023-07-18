Полянский: РФ проверит причастность западных спецслужб к теракту на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет проверять причастность западных спецслужб к теракту на Крымском мосту. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Он также подчеркнул, что в частности будет проверяться причастность британских служб к подрыву. После этого в Министерстве иностранных дел Великобритании отвергли подобные обвинения.

Напомним, что преступный киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате подрыва погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести.

Министерство иностранных дел России призвало мировое сообщество справедливо оценить теракт на Крымском мосту. В ведомстве напомнили, что мост — исключительно гражданский объект.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны готовит ответ на теракт, совершенный Украиной. Глава государства также отметил, что это преступление не несет в себе никакой стратегической ценности.