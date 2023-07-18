Продвижение российских войск на Купянском направлении составило до 2 км за сутки

Минобороны РФ: российские войска продвинулись до двух километров на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что российские войска провели успешную контратаку на Купянском направлении. Подразделения ВС РФ продвинулись в этом районе до двух километров.

"На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров", — следует из свежей сводки о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, несколькими днями ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что украинская армия понесла огромные потери в ходе безуспешных попыток прорвать оборону ВС РФ на Купянском направлении и уже потеряла инициативу, перейдя в оборону.

Позже замминистра Минобороны Украины Анна Маляр признала, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация на Купянском направлении.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак предупреждал, что неизбежный контрудар российских войск представляет для ВСУ огромную угрозу, гораздо большую, чем линия обороны.