WP: украинские чиновники пожаловались на быструю реакцию российских войск на угрозы ВСУ Фото: Александр КОЦ

Американское издание The Washington Post сообщило, что украинские чиновники жалуются на оперативную реакцию российских войск на приближающиеся угрозы со стороны ВСУ и немедленно уничтожают бронетехнику и противоминные средства Украины.

“По словам украинских официальных лиц, Россия особенно быстро открывает огонь по бронетехнике и противоминным средствам, таким как система дистанционного разминирования MICLIC”, — пишут авторы статьи.

Отмечается, что попытки украинских войск прорвать оборону ВС России при помощи бронетанковых ударных кулаков на первом этапе обещанного наступления были отбиты мощным артиллерийским огнем и противотанковыми средствами при поддержке авиации, что привело к значительным потерям ВСУ в технике и личном составе.

Напомним, ранее издание New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что за первые две недели наступления украинские войска потеряли до 20 процентов военной техники, отправленной на штурм российской линии обороны, и уже вынуждены сокращать активность атак из-за высоких потерь на поле боя.

Тем временем на Западе уже начинают сомневаться в возможности украинской армии нанести достаточно мощный удар по линии обороны ВС РФ и достичь поставленных целей при наступлении.

В свою очередь журналист Дуг Бандоу призвал власти США прекратить уже проигранный конфликт против России и задуматься о собственных гражданах, пока не стало слишком поздно.