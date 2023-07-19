Во Франции и Италии побиты температурные рекорды

В Европе зафиксированы температурные рекорды. Фото: REUTERS

Летняя жара побила рекорды во Франции и Италии во вторник 18 июля. Об этом свидетельствуют данные наблюдения метеорологической службы Франции.

Сообщается, что впервые за всю историю метеорологических наблюдений в департаменте Арьеж на юге Франции воздух прогрелся до 40,6 градусов. Также сообщается, что в Италии в одном из городов на Сардинии зафиксирована температура в 42,2 градуса со знаком плюс.

В испанской Каталонии во вторник 18 июля зафиксирована температура более 45 градусов тепла, а в Гранаде и Андалусии – свыше 44 градусов, информирует ведомство.

По оценкам метеорологов, в Европе это лето уже стало самым жарким в истории. Столбики термометров бьют рекорды в Италии и Испании. В эпицентре аномальной жары оказались также США и Китай.

Тем временем метеорологи предупреждают, что в скором времени жара в южных странах Европы усилится из-за теплового взрыва в Сахаре. Сообщается, что температура воздуха, в частности, в Италии может достигать +50 градусов.

Напомним, средняя температура на Земле за первую неделю июля трижды обновила исторический максимум, достигнув +17,23 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года.