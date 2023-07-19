Марочко сообщил об усилении ударов ВС России по ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко сообщил об усилении ударов по ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России усилили атаки по позициям украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко РИА Новости в среду, 19 июля.

Согласно сведениям Марочко, за минувшие сутки групповые удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Белогоровка, Торское и Серебрянка "значительно выросли".

Подразделения ВС России действуют при поддержке артиллерии и армейской авиации. А на небольших расстояниях используется бронетехника и тяжелые огнеметные системы.

Ранее 18 июля Марочко сообщил о провальной попытке ВСУ провести наступление под Красным Лиманом. Он также констатировал, что украинская армия ежедневно теряет до батальона личного состава на Донецком направлении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 400 военнослужащих.