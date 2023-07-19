Совфед: поставка кассетных бомб Киеву повлечет серьезные гуманитарные последствия

СФ заявил, что поставка кассетных бомб Киеву повлечет серьезные гуманитарные последствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации Федерального Собрания РФ единогласно принял обращение, согласно которому парламенты иностранных государств призываются к осуждению решения США о передаче Украине кассетных боеприпасов.

В Совфеде также назвали действия Вашингтона "очередным шагом опасной эскалации конфликта, который повлечет серьезные гуманитарные последствия".

Россия оставляет за собой право "жесткого зеркального ответа" на применение киевским режимом кассетных снарядов, заявили в Совфеде. Также отмечается, что поставка данного типа снарядов в ВСУ не повлияет на ход спецоперации.

Напомним, в начале июля США анонсировали передачу киевскому режиму кассетных боеснарядов под якобы письменные гарантии, что Украина не будет их применять на территории РФ.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин сообщил, что ВСУ всего спустя сутки после анонса уже начали применять кассетные снаряды, обстреливая ими жилые дома.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал шаг американцев преступным, и заявил, что Вашингтон решился на него из-за дефицита обычных снарядов.