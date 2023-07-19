Bloomberg: желание Украины поставлять зерно без России противоречит реальности

Bloomberg: желание Зеленского продолжить вывоз зерна без России противоречит реальности Фото: EAST NEWS

Издание Bloomberg заявило, что желание президента Украины Владимира Зеленского продолжить перевозку зерна в рамках новой зерновой сделки без участия России бессмысленно.

“Призыв Украины не останавливать перевозку зерна противоречит реальности. Расторжение Москвой зерновой сделки означает, что она больше не будет гарантировать безопасный проход по водному пути”, — пишут авторы статьи.

Также в публикации привели мнение менеджера по морским перевозкам международной торговой ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пола Маркидеса, который считает, что “никто в здравом уме” не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам после выхода российской стороны из черноморской инициативы.

“При отсутствии безопасного коридора торговля Украины мертва”, — сказал один из директоров компании Doric Shipbrokers SA.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все договоренности по черноморской инициативе фактически прекращены, а российская сторона выходит из сделки.

Позже в МИД РФ отметили, что Кремль отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор, который Украина использовала не только для вывоза сельхозпродукции, но и для совершения террористических атак по объектам гражданской инфраструктуры России.

Песков также подчеркнул, что после выхода Москвы из сделки, продолжение использования морского коридора без соответствующих гарантий со стороны России может представлять серьезную опасность, которую следует учитывать Анкаре и ООН.