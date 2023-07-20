В Крыму погибла девочка-подросток и повреждены здания из-за украинского БПЛА

Из-за удара украинского беспилотника в Крыму погибла девочка-подросток. Фото: REUTERS

Девочка-подросток погибла из-за удара украинского БПЛА в Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Беспилотник также повредил четыре административных здания. Это произошло на северо-западе полуострова, уточнил Аксенов.

«К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток», - написал глава Крыма в своем Telegram.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки и сообщил, что власти окажут семье необходимую поддержку.

Накануне системы ПВО российской армии успешно сбили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону города Валуйки Белгородской области.

Также сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, пострадала беременная женщина и ее годовалая дочь.

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